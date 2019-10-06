Клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересовался Александром Соболевым из «Крыльев Советов»
6 октября 2019 12:48
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22-летний футболист является нападающим самарской футбольной команды "Крылья Советов". Александр Соболев молод, но это не мешает ему быть одним из лучших игроков в волжском клубе.
Британская газета The Sun разместила информацию о заинтересованности английского клуба "Манчестер Юнайтед" футболистом "Крыльев Советов".
Главный тренер легендарного футбольного клуба Оле-Гуннар Сульшер включил форварда Александра Соболева в список целей для зимнего трансферного окна.
Есть версия, что члены "Манчестер Юнайтед" следили за игрой футболиста на протяжении всего этого сезона. 22-летний нападающий превзошел себя - 11 матчей/8 голов.
При удачном раскладе "Крылья Советов" могут заработать на трансфере своего нападающего порядка 15 миллионов стерлингов. Руководство волжской футбольной команды пока не подтверждает информацию об уходе игрока пишет ПроГородСамара.
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