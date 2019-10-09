Игорь Грачев из БК "Самара" — старший тренер сборной России U18 по баскетболу

83

На заседании были утверждены кандидатуры старших тренеров резервных сборных России на 2020 год.Юношескую сборную U18 возглавил главный тренер «Самары» Игорь Грачев.Грачев уже имеет богатый опыт работы с юношескими сборными: в 2014 году он был ассистентом старшего тренера сборной U18, а в 2016 и 2017 годах уже возглавлял команду, которая под под его руководством выступала на первенстве Европы.