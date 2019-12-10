Главный тренер «Крыльев Советов» покинет пост досрочно?
10 декабря 2019 14:02
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По информации «Спорт-Экспресс», есть большая вероятность того, что Миодраг Божович до начала сборов перед рестартом чемпионата покинет пост главного тренера «Крыльев Советов».
Контракт черногорского тренера с самарским клубом рассчитан еще на полтора года и, вероятно, увольнение возможно только в случае выплаты определенной неустойки.
В числе возможных кандидатов на пост главного тренера самарцев фигурируют несколько специалистов, в числе которых Дмитрий Парфенов («Урал») и Михаил Галактионов (молодежная сборная России).
«Крылья» после 19-го туров имеют 18 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. (Сергей Егоров)
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