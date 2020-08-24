Главный тренер "Крыльев Советов-2" прокомментировал поражение от "Волги"

Команда упустила ничью на последней минуте.
Главный тренер второй команды "Крыльев Советов" Владимир Кухлевский поделился эмоциями после матча 3-го тура ПФЛ, в рамках которого клуб в гостях уступил ульяновской "Волге". Единственный мяч был забит на 90-й минуте игры.
- Для нас игра получилась очень тяжелой, хорошая местная команда. Мы пытались играть в свой футбол, у нас это получалось. В моменте с голом большие сомнения, но не нам об этом судить, с этим разберутся высшие инстанции. Играли, боролись, неплохой футбол показали, был хороший накал, - сказал специалист.
Следующий матч команда проведёт в Самаре на стадионе "Металлург". 29 августа соперником "Крыльев" станет "Волна" из Нижегородской области, сообщает портал СОВА.
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