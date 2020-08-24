Главный тренер "Крыльев Советов-2" прокомментировал поражение от "Волги"

Я нашел ошибку
Главные новости:
Особенно остро проблема стоит в выходные дни, когда большинство жителей, оставляет машины во дворах. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой.
МЧС СО обращается к автолюбителям: Оставляйте место во дворах для прoезда пожарной техники
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.
В Приволжском федеральном округе стартовал Молодёжный Форум «iВолга»
Интеллектуальное развитие ребенка - важнейшая составляющая, которая предопределяет конкурентоспособность будущего поколения Самарской области.
Первые достижения учеников «Точки роста»
В целях соблюдения необходимых противоэпидемических мер, диспансеризация осуществляется по предварительной записи (через сайт Госуслуг или по телефону).
В Самаре возобновилась диспансеризация и профилактические медицинские осмотры
Затраты на себя возьмет «Газпром».
«Единая Россия» предложила механизмы бесплатного подключения жителей страны к газу
Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» в составе национального проекта «Экология».
Предприниматели приглашаются к участию в тестировании ГИС учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности
На совещании обсудили подготовку к предстоящему Единому дню голосования, охрану правопорядка и соблюдение предписаний санитарно-эпидемиологических служб на избирательных участках.
Игорь Комаров провел совещание о ходе подготовки к Единому дню голосования в регионах ПФО
Новая программа страхования защитит любимые вещи от пожара, кражи, падений, механических повреждений, воздействия жидкостей, порчи в результате ДТП и других рисков.
Любимые вещи можно застраховать в Сбербанке по фотографии
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.42
0.32
EUR 87.9
0.17
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Приволжском федеральном округе стартовал Молодёжный Форум «iВолга»
Возле "Космопорта" в Самаре выступят Горозия, Карандаш, Мезенцев и Big Russian Boss
Возле "Самара Арены" состоится уникальная выставка-перформанс
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Главный тренер "Крыльев Советов-2" прокомментировал поражение от "Волги"

24 августа 2020 13:53
210
Главный тренер "Крыльев Советов-2" прокомментировал поражение от "Волги"
Команда упустила ничью на последней минуте.

Главный тренер второй команды "Крыльев Советов" Владимир Кухлевский поделился эмоциями после матча 3-го тура ПФЛ, в рамках которого клуб в гостях уступил ульяновской "Волге". Единственный мяч был забит на 90-й минуте игры.

- Для нас игра получилась очень тяжелой, хорошая местная команда. Мы пытались играть в свой футбол, у нас это получалось. В моменте с голом большие сомнения, но не нам об этом судить, с этим разберутся высшие инстанции. Играли, боролись, неплохой футбол показали, был хороший накал, - сказал специалист.

Следующий матч команда проведёт в Самаре на стадионе "Металлург". 29 августа соперником "Крыльев" станет "Волна" из Нижегородской области, сообщает портал СОВА.
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
2969
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
2442
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
2664
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9522
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
10005
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9721
Весь список
Спорт в регионе
24 августа 2020  16:28
К нам приедет команда, которая вернулась в ФНЛ по итогам недоигранного первенства ПФЛ.
"Крылья Советов" – "Иртыш": встреча спустя 25 лет
К нам приедет команда, которая вернулась в ФНЛ по итогам недоигранного первенства ПФЛ. Спорт в регионе
165
24 августа 2020  16:17
В начале августа наши ребята выиграли золото чемпионата страны.
ЧР по пляжному регби: Команда Самарской области завоевала бронзовые медали
В начале августа наши ребята выиграли золото чемпионата страны.  Спорт в регионе
134
24 августа 2020  13:53
Главный тренер "Крыльев Советов-2" прокомментировал поражение от "Волги"
Главный тренер "Крыльев Советов-2" прокомментировал поражение от "Волги"
Команда упустила ничью на последней минуте. Спорт в регионе
210
Весь список
Спортивные достижения
29 июня 2020  09:57
Как заработать на спорте
Как заработать на спорте
 Каждый человек в своем детстве любил играть в спортивные игры. В нашей стране самым популярным видом спорта был футбол. Спортивные достижения
1707
27 апреля 2020  14:00
Ставки на бокс - это прибыльно?
 Сегодня самым популярным и весьма прибыльным видом заработка в интернете являются ставки на спорт.  Спортивные достижения
2097
7 марта 2020  08:19
Ставки на футбол. Важность прогнозов.
 Футбол – тот вид спорта, который заполоняет сердца болельщиков. Сегодня можно не только получать удовольствие, но и выгоду.  Спортивные достижения
1592
Весь список

Видео
24 августа 2020  09:56
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
 Не исключается теракт. Отмечается, что газопровод питает южный регион страны.
В мире
245
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
1141
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
1300
11 августа 2020  13:16
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
 Николай Ренц призвал жителей региона ответственно отнестись к вопросу вакцинации.
Здравоохранение
1165
5 августа 2020  13:52
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
  В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.
Происшествия
1594
5 августа 2020  09:36
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
2138
Весь список
Фоторепортажи
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
1373
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
3927
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
4387
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3851
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4820
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4928
Весь список
В центре внимания
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.
24 августа 2020  17:38 
В Приволжском федеральном округе стартовал Молодёжный Форум «iВолга»
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.   Социум
85
В Самарской области за сутки на 24 августа выявлены еще 73 заболевших коронавирусом
24 августа 2020  11:48 
В Самарской области за сутки на 24 августа выявлены еще 73 заболевших коронавирусом
   Таким образом, общее количество заболевших составило 7981. Здравоохранение
815
В Самарской области сегодня стартует Молодежный форум ПФО «iВолга»!
24 августа 2020  11:45 
В Самарской области сегодня стартует Молодежный форум ПФО «iВолга»!
В этом году Форум пройдет онлайн, а его штаб расположится в Ресурсном центре добровольчества Самарской области. Социум
242
В Самаре стартует ВолгаФест: программа
24 августа 2020  09:21 
В Самаре стартует ВолгаФест: программа
  ВолгаФест – фестиваль любви к месту, в котором живёшь, поддерживающий творческие инициативы и опирающийся на творческие ресурсы городов на Волге! Культура
349
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с Правительством СО.
22 августа 2020  21:25 
Губернатор представил Программу развития первичного звена здравоохранения области на федеральном уровне
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с... Здравоохранение
1019
Весь список
Акценты
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.
24 августа 2020  17:38 
В Приволжском федеральном округе стартовал Молодёжный Форум «iВолга»
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.   Социум
91
Россиян могут обязать маркировать домашних животных за свой счет
24 августа 2020  11:35 
Россиян могут обязать маркировать домашних животных за свой счет
Такой законопроект будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца года. Социум
261
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с Правительством СО.
22 августа 2020  21:25 
Губернатор представил Программу развития первичного звена здравоохранения области на федеральном уровне
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с... Здравоохранение
1020
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
1978
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
1931
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
2138
Весь список
Новости Тольятти
19 августа 2020  16:33
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.
АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.  Новости Тольятти
1029
19 августа 2020  12:19
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО.
На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО. Новости Тольятти
5781
17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
3158
Весь список