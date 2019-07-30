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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Форвард «Крыльев Советов» Соболев отказал киевскому «Динамо»

30 июля 2019 11:52
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Форвард Крыльев Советов Соболев отказал киевскому Динамо
Пока российские топ-клубы присматриваются к талантливому форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву, тот едва не покинул РПЛ.

Как стало известно Metaratings.ru, Соболев не стал менять клубную прописку. Понимая, что после удачного старта сезона цена на игрока, которая ещё летом не превышала €300-400 тысяч, может резко взлететь, 22-летнего форварда пыталось переманить на Украину киевское «Динамо».

Однако поставив на весы уровень турнира и финансовые условия, Александр выбрал РПЛ и отказался принимать заманчивое предложение киевлян.


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