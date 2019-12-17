Баскетбольная «Самара» в первом матче четвертьфинала Кубка России переиграла «Парму»

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16 декабря в первом матче четвертьфинала Кубка России «Самара» на своей площадке переиграла выступающую в элитной Единой лиге ВТБ пермскую «Парму» — 72:71.Первая половина матча прошла с преимуществом самарцев, которые несколькот раз убегали в отрыв на 8-9 очков. Во второй четверти, когда разыгрался Владимир Пичкуров (12 очков за четверть!) наша команда добилась максимальных «+12» — 44:32.Но после большого перерыва ситуация кардинально изменилась. «Парма» за несколько минут отыграла свое отставание, и команды ввязались в борьбу за инициативу. То пермяки, то хозяева вырывались вперед на 2-3 очка. За две минуты до финальной сирены «Самара» вела — 70:69. За 24 секунды — уже уступала, 70:71.Решающим фактором стало хладнокровие Максима Дыбовского на линии штрафных: он был дважды точен и принес «Самаре» победу — 72:71.Самыми результативными в составе самарцев стали Антон Глазунов (23 очка) и Владимир Пичкуров (17 очков).Ответный матч команды сыграют 26 декабря в Перми. Победитель пары определится по сумме двух матчей.Перед этим «Самара» проведет матчи чемпионата Суперлиги в Санкт-Петербурге (19 декабря) и Ярославле (22-го).Перед своими болельщиками наша команда теперь сыграет 11 января — в «МТЛ Арене» она встретится с «Уфимцем».