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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Баскетбольная «Самара» в первом матче четвертьфинала Кубка России переиграла «Парму»

17 декабря 2019 11:07
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Баскетбольная Самара в первом матче четвертьфинала Кубка России переиграла Парму
Ответный матч команды сыграют 26 декабря в Перми.

16 декабря в первом матче четвертьфинала Кубка России «Самара» на своей площадке переиграла выступающую в элитной Единой лиге ВТБ пермскую «Парму» — 72:71.

Первая половина матча прошла с преимуществом самарцев, которые несколькот раз убегали в отрыв на 8-9 очков. Во второй четверти, когда разыгрался Владимир Пичкуров (12 очков за четверть!) наша команда добилась максимальных «+12» — 44:32.
Но после большого перерыва ситуация кардинально изменилась. «Парма» за несколько минут отыграла свое отставание, и команды ввязались в борьбу за инициативу. То пермяки, то хозяева вырывались вперед на 2-3 очка. За две минуты до финальной сирены «Самара» вела — 70:69. За 24 секунды — уже уступала, 70:71.
Решающим фактором стало хладнокровие Максима Дыбовского на линии штрафных: он был дважды точен и принес «Самаре» победу — 72:71.
Самыми результативными в составе самарцев стали Антон Глазунов (23 очка) и Владимир Пичкуров (17 очков).

Ответный матч команды сыграют 26 декабря в Перми. Победитель пары определится по сумме двух матчей.
Перед этим «Самара» проведет матчи чемпионата Суперлиги в Санкт-Петербурге (19 декабря) и Ярославле (22-го).
Перед своими болельщиками наша команда теперь сыграет 11 января — в «МТЛ Арене» она встретится с «Уфимцем».


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