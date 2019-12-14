Баскетбольная «Самара» в матче Суперлиги разгромила «Уралмаш»
14 декабря 2019 12:49
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13 декабря в очередном матче чемпионата Суперлиги «Самара» на своем паркете переиграла екатеринбургский «Уралмаш» — 76:58.
Первый период прошел с небольшим преимуществом гостей — 14:16. Но во втором «Самара» перехватила инициативу, к большому перерыву получив задел в 8 очков — 38:30.
А в третьей четверти Владимир Пичкуров и Максим Дыбовский словно устроили конкурс снайперов: их дальние попадания позволили самарцам еще больше оторваться: 55:42 перед заключительной четвертью.
Шансов спасти игру у «Уралмаша» не было. В итоге «Самара» добилась более чем уверенной победы — 76:58. Самыми результативными в ее составе стали Максим Дыбовский (23 очка) и Владимир Пичкуров (21 очко).
Благодаря этой победе «Самара» укрепилась на втором месте в таблице Суперлиги.
В понедельник, 16 декабря, команда проведет последний домашний матч в уходящем году: в четвертьфинале Кубка России она сыграет с представляющей Единую лигу ВТБ «Пармой» (начало — в 19:00).
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