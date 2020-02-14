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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Баскетбольная «Самара» — в финале Кубка России по баскетболу!

14 февраля 2020 09:55
119
Баскетбольная Самара — в финале Кубка России по баскетболу!
13 февраля наша команда во втором матче полуфинала разгромила «Уралмаш» (88:68) и оформила выход в финал Кубка России.

Первый матч, состоявшийся в Верхней Пышме еще 5 января, подарил самарцам задел в 9 очков (70:61).
Хотя в Самаре «Уралмашу» понадобилось меньше трех минут, чтобы отыграть это оставание: стартовый отрезок остался за гостями — 0:9. Но Антон Глазунов и Владимир Пичкуров своими дальними попаданиями помогли «Самаре» раскрепоститься, и уже к концу первого периода она была впереди, 22:20. А в дальнейшем только наращивала свое преимущество, не давая гостям ни шанса на спасение матча и серии в целом. Особенно заметен в составе нашей команды был Виктор Кашин, практически без промаха атаковавший издали.
«Самара» одержала более чем уверенную победу — 88:68 («+29» по сумме двух матчей), и впервые в своей истории сыграет в финале Кубка России. Самыми результативными в составе команды стали Виктор Кашин (21 очко) и Владимир Пичкуров (14 очков).

Соперником нашей команды в финале станет «Темп-СУМЗ-УГМК»: ревдинцы во втором матче переиграли «Восток-65» (78:74, первая игра — 70:73).
Финал, как и другие стадии Кубка, будет состоять из двух матчей, обладатель трофея определится по общей разнице очков.
Даты решающих матчей станут известны чуть позже.
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