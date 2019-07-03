БК «Самара» продлил контракт с Баденом Яксеном

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Первый американец в новейшей истории БК «Самара» Баден Яксен продлил контракт с клубом еще на один сезон.Баден перешел в «Самару» в январе 2019 г. Он стал лучшим снайпером команды в регулярном чемпионате Суперлиги, в среднем за матч набирая 16,5 очка, а затем помог самарцам завоевать чемпионский титул (11,7 очка за матч в плей-офф).Баден Яксен, защитник БК «Самара»:- Сейчас я тренируюсь в Калифорнии и с нетерпением жду завершения отпуска и начала нового сезона. Хочу вам сказать, что совсем скоро вернусь в Самару! Очень жду встречи с командой, тренерами и болельщиками! Мы вместе начнем новый чемпионат. Погнали!Напомним, что ранее контракты с БК «Самара» уже продлили Антон Глазунов, Владимир Пичкуров, Игорь Смыгин, Алексей Нестеров, Максим Дыбовский и Александр Савенков.