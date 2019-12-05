1 января 2020 года в Самаре, как и по всей стране, пройдет «Забег обещаний»

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Забег обещаний — это бесплатный забег для всех! Ежегодно 1-го января тысячи людей собираются по всему миру под флагом I Love Running, чтобы пробежать с личными обещаниями на номере символическую дистанцию в 2020 метров. В этом году в Самаре бегут уже в шестой раз.В 2019 году более 12000 человек из 226 городов мира приняли участие в акции. Кто-то бежал на Бали, кто-то по Центральному парку в Нью-Йорке, а кто-то в полярную ночь по небольшому посёлку Мурмаши. Организаторы уверены, что забег в первое утро года помогает не только начать год с правильной физической активности, но и подкрепить новогоднее желание. По правилам забега участники перед стартом записывают личные обещания и свои новогодние пожелания.«Если человек выходит на пробежку в честь своих обещаний 1 января, то его не остановить на пути к целям весь год. А если очень захочется, то можно пробежать и больше, здесь вы найдете компанию на любую дистанцию», - говорят организаторы.Кто может принять участие:Принять участие в традиционном забеге может любой желающий, достаточно просто зарегистрироваться на сайте, скачать номер и выйти на пробежку 1-го января 2020 года в 12:00 по местному времени.Время и место проведения:Когда: 1 января 2020 года в 12:00Где: Штаб I Love Supersport, Чапаевская, 187 (на площади Куйбышева)Вход свободный. Необходима регистрация на сайте: 1jan.run