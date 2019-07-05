7 спортсменов Самарской области выступят на ХХX Всемирной летней универсиаде в Италии

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В Неаполе (Италия) стартовала ХХХ Всемирная летняя универсиада 2019 года - соревнования, проводимые Международной федерацией студенческого спорта (FISU). В составе сборной РФ в них примут участие 7 спортсменов Самарской области.Всего в Универсиаде участвуют свыше 8000 спортсменов из 150 стран, которые разыграют 222 комплекта наград в 18 видах спорта. В программу соревнований входят баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика, футбол, регби-7, парусный спорт, стрелковый спорт (стендовая и пулевая стрельба).В составе сборной РФ на Универсиаде, которая завершится 14 июля, выступят 275 спортсменов. В том числе 7 представителей Самарской области: Юлия Турутина (тхэквондо, Сызрань), Дарья Федянина (парусный спорт, Тольятти), Ирина Кривоногова (плавание, Новокуйбышевск), Александр Кудашев (плавание, Самара), Валерия Щербатых, Екатерина Чернявская, Лев Волин (все – настольный теннис, Самара).«Желаю успехов нашим спортсменам, которым предстоит защищать честь Самарской области и страны на Универсиаде в Италии. Это серьезный международный старт, где будет высокая конкуренция за награды. Среди самарских ребят есть и опытные спортсмены, неоднократно выступавшие на международном уровне, так и те, для кого Универсиада станет новым вызовом в спортивной карьере. Будем болеть за каждого!», - отметил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.