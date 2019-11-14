3 самарских боксера вышли в полуфинал чемпионата России
14 ноября 2019 13:20
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В пятницу, 15 ноября, в самарском спорткомплексе «МТЛ Арена» в 14:00 стартуют полуфинальные бои чемпионата России по боксу. Борьбу за медали турнира в десяти весовых категориях продолжают 40 сильнейших спортсменов, среди них 3 представителя Самарской области.
В чемпионате России участвует около 300 боксеров из 58 регионов страны, поединки проходят в десяти весовых категориях. По итогам предварительного этапа определились участники полуфинала, который состоится завтра в «МТЛ Арена». В нем выступят 3 самарских боксера - Павел Федоров (весовая категория 63 кг), Вахид Аббасов (69 кг) и Шахобас Махмудов (69 кг). По итогам чемпионата определится состав сборной России, который будет готовиться к квалификационному турниру для участия в Олимпийских играх 2020 года.
Финальные бои чемпионата России пройдут в «МТЛ Арене» 16 ноября, начало в 18:00. Вход - по пригласительным и билетам. В рамках концертной программы выступят Анна Седакова и Natan.
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