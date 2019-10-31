4 ноября все желающие смогут пробежать «Самарскую милю»

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Ежегодный полумарафон, посвященный Дню народного единства, соберет более 1500 профессионалов и любителей бега из Самарской области и других регионов страны. В рамках мероприятия будут даны старты на различные дистанции, в том числе на 1586 метров – «Самарскую милю» (стартовый взнос и предварительная заявка не требуется) смогут пробежать все желающие. На финише все участники получат сувенирные значки.Также запланированы забеги на дистанциях 21,1 км (полумарафон), 10 км, 3 км, корпоративный забег 5х3 км, детский забег на 600 метров. Дистанция полумарафона пройдет в 2 круга по Волжскому проспекту. Старт и финиш будут располагаться около бассейна ЦСКА. Помимо забегов всех участников и гостей спортивного праздника ждет концертная программа. Условия участия и подачи здесь: https://russiarunning.com/Event/SamaraHalfMarathonПрограмма мероприятия09:30 – Торжественное открытие легкоатлетического забега10:00 – Старт участников детского забега на 600 метров10:45 – Старт участников на дистанции 3 км корпоративный забег10:47 – Старт участников на дистанции 3 км11:15 – Торжественное открытие забега «Самарская миля»11:30 – Cтарт участников забега «Самарская миля»12:00 – Старт участников на дистанции 10 км и 21,1 км12:10 – Награждение победителей на дистанции 3 км и корпоративного забега 5х3 км13:00 – Награждение победителей на дистанции 10 км14:00 – Награждение победителей на дистанции 21,1 км14:30 – Награждение участников чемпионата «SamaraRun» в номинациях лучшая корпоративная команда, индивидуальный чемпионат и командный чемпионат.Фото pixabay.com