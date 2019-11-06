18 медалей в Смоленске завоевали самарские спортсмены
6 ноября 2019 13:51
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В Смоленске завершилось первенство России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В нем приняли участие 174 спортсмена из 35 регионов России. Самарские пловцы завоевали 18 медалей.
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