8 февраля пройдет турнир по футболу "Зимний мяч Богатое"

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В субботу, 8 февраля, на спортивных площадках в районе озера «Сызганское» в селе Богатое пройдет традиционный турнир по футболу на снегу «Зимний мяч Богатое!».Турнир проводится с 1987 года. В этом году ожидается участие команд Самарской, Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областей, всего более 90 команд.Матчи проходят на 14-ти спортивных площадках.Категории участников:1. Мужчины 18 лет и старше2. Мужчины – Ветераны 35 лет и старше3. Юноши 2003г.р. и моложе4. Женщины без ограничения возраста