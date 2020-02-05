8 февраля пройдет турнир по футболу "Зимний мяч Богатое"

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В субботу, 8 февраля, на спортивных площадках в районе озера «Сызганское» в селе Богатое пройдет традиционный турнир по футболу на снегу «Зимний мяч Богатое!».Турнир проводится с 1987 года. В этом году ожидается участие команд Самарской, Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областей, всего более 90 команд.Матчи проходят на 14-ти спортивных площадках, сообщает Минспорта Самарской области.Категории участников:1. Мужчины 18 лет и старше2. Мужчины – Ветераны 35 лет и старше3. Юноши 2003г.р. и моложе4. Женщины без ограничения возрастаПредварительные заявки принимаются до 6 февраля 2020 года.Контактные телефоны:8 (84666) 2-16-24, 8 (84666)2-10-82, 8-927-762-97-56; 8-927-720-58-57; 8-927-742-41-52,e-mail: sport.bogatoe@yandex.ru