24 августа состоится Самарский гребной марафон «Сокольи горы»

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Как сообщается на сайте Минспорта региона, регистрацию желательно пройти on-line. Форма https://forms.gle/FRRArNuEMVkU5u3F6, но можно заявиться и на старте до 10:30.Категории:40 кмК1 спорт – каяки одноместные шириной 50 см и менее.К1 — каяки одноместныеК2 — свободный класс (2-3 местные каяки, байдарки, вёсельные лодки, кол-во гребцов в экипаже не более 3-х человек)26 кмК1 — каяки одноместныеК2 М — свободный класс (2-3 местные каяки, байдарки, вёсельные лодки, кол-во гребцов в экипаже не более 3-х человек)К2 СМ — свободный класс смешанный (2-х местные каяки, байдарки, вёсельные лодки) В экипаже обязательно наличие хотя бы одного участника женского пола.SUP-доски (10 км)SUP M — доски надувные, размер до 12.6 футов включительноSUP Ж — доски надувные, размер до 12.6 футов включительноSUP спорт – тип доски без ограничений по размеру и материалу— Стартовый взнос 300 рублей с человека (пожелание – без сдачи).— Награждение участников в 18.00 24 августа.— Всем участникам необходимо иметь спасательные жилеты.— Прочитайте регламент и изучите маршрут дистанции.— Место старта и финиша там же, где и в предыдущие два года. Это пляж на правом берегу Волги (Самара расположена на левом) напротив 7-й просеки.— Как добраться до места стартаРассмотрим два основных варианта:1. Спускаемся на машине по 9-й просеке вниз до Волги. В навигаторе адрес ул. Берег реки Волга 42Б. Район пристани Поляна им. Фрунзе. Здесь есть платная стоянка. Прямо на берегу. От этого места до старта 2,5 км по воде. Также можно поставить машину выше около 1-1,5 км. Но придётся идти пешком.2. Спускаемся на машине по Советской армии (адрес например Советской Армии, 285) Спуститься к Волге можно на машине. Отсюда до места старта по воде 2 км. Машину можно оставить здесь же недалеко. Но платная парковка находится довольно далеко, например 6-й просеке 125. Место здесь всегда есть, можно поставить машину любых габаритов. Но идти далековато 1,5 км.Фото: pixabay.com