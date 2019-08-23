24 августа состоится Самарский гребной марафон «Сокольи горы»
23 августа 2019 11:54
77
Как сообщается на сайте Минспорта региона, регистрацию желательно пройти on-line. Форма https://forms.gle/FRRArNuEMVkU5u3F6, но можно заявиться и на старте до 10:30.
Категории:
40 км
К1 спорт – каяки одноместные шириной 50 см и менее.
К1 — каяки одноместные
К2 — свободный класс (2-3 местные каяки, байдарки, вёсельные лодки, кол-во гребцов в экипаже не более 3-х человек)
26 км
К1 — каяки одноместные
К2 М — свободный класс (2-3 местные каяки, байдарки, вёсельные лодки, кол-во гребцов в экипаже не более 3-х человек)
К2 СМ — свободный класс смешанный (2-х местные каяки, байдарки, вёсельные лодки) В экипаже обязательно наличие хотя бы одного участника женского пола.
SUP-доски (10 км)
SUP M — доски надувные, размер до 12.6 футов включительно
SUP Ж — доски надувные, размер до 12.6 футов включительно
SUP спорт – тип доски без ограничений по размеру и материалу
— Стартовый взнос 300 рублей с человека (пожелание – без сдачи).
— Награждение участников в 18.00 24 августа.
— Всем участникам необходимо иметь спасательные жилеты.
— Прочитайте регламент и изучите маршрут дистанции.
— Место старта и финиша там же, где и в предыдущие два года. Это пляж на правом берегу Волги (Самара расположена на левом) напротив 7-й просеки.
— Как добраться до места старта
Рассмотрим два основных варианта:
1. Спускаемся на машине по 9-й просеке вниз до Волги. В навигаторе адрес ул. Берег реки Волга 42Б. Район пристани Поляна им. Фрунзе. Здесь есть платная стоянка. Прямо на берегу. От этого места до старта 2,5 км по воде. Также можно поставить машину выше около 1-1,5 км. Но придётся идти пешком.
2. Спускаемся на машине по Советской армии (адрес например Советской Армии, 285) Спуститься к Волге можно на машине. Отсюда до места старта по воде 2 км. Машину можно оставить здесь же недалеко. Но платная парковка находится довольно далеко, например 6-й просеке 125. Место здесь всегда есть, можно поставить машину любых габаритов. Но идти далековато 1,5 км.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1347
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1150
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1438
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8331
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8774
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8491
Спорт в регионе
23 августа 2019 11:54
Старт — общий в 11.00 для всех категорий участников. Спорт в регионе
77
23 августа 2019 11:13
Турнир откроется показательным матчем детских команд. Спорт в регионе
95
22 августа 2019 22:14
На днях родители юных спортсменов и тренеры попросили обратить внимание на неудовлетворительное состояние помещения. Спорт в регионе
262
22 августа 2019 22:08
Обновление проведено благодаря федерации баскетбола СО. Спорт в регионе
227
22 августа 2019 21:51
Четыре человека получат благодарности и ценные подарки от губернатора. Спорт в регионе
242
22 августа 2019 11:44
Команда победила СШОР «Зенит» из Санкт-Петербурга. Спорт в регионе
234
21 августа 2019 15:40
Футболисты 2002 года рождения проведут свои игры с 25 по 31 августа. Спорт в регионе
328
Видео
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
237
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
227
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
491
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1134
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
598
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
696
Фоторепортажи
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
142
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
611
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
421
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
581
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
942
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
906
Мероприятия