В Самарской области намерены развивать пара-сноуборд
17 декабря 2019 12:45
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18 декабря Региональный штаб ОНФ в Самарской области проведет выездное мероприятие в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни».
Член регионального штаба Дмитрий Волобоев выступил с инициативой создать в Самаре возможность для развития пара-сноуборда с дальнейшим вхождением в сборную России. На склонах горнолыжного комплекса «Красная глинка» пройдет первая тренировка со спортсменами (инвалидами-опорниками), готовыми принять участие в эксперименте.
Пара-сноуборд или адаптивный сноубординг — это измененная версия сноуборда с правилами, оборудованием и техническими нормами, адаптированными для людей сфизическими ограничениями, чтобы они имели возможность заниматься этим видом спорта на рекреационном и соревновательном уровне. В 2014 году включён в программу зимних Паралимпийских игр в Сочи. «Эксперимент инициатива для становления пара-сноуборда в Самарской области» в направлении Федерального проекта «Спорт – норма жизни».
Адрес: г. Самара, пос. Красная Глинка, Батайская 18в новый горнолыжный комплекс "Красная Глинка"
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