В Самаре появился клуб по стритболу
3 декабря 2019 11:59
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В структуре баскетбольного клуба «Самара» создали команду по стритболу. Это вид спорта включен в программу Олимпийских игр.
Капитаном стал Андрей Ширкин, который выступал в Суперлиге по баскетболу. В состав также вошли Арсений Пушкин и Владислав Чесноков, которые играли за юношескую и молодежную команды БК «Самара». Ещё в команде — Дмитрий Приходько, Вячеслав Долгих и Даниил Захаревич.
Уже 3 декабря в Воронеже состоится первый этап чемпионата России по баскетболу 3х3. Участие примет и команда от БК «Самара», пишет "Другой город".
Напомним, в 2017 году стритбол включили в программу Олимпийских игр. В 2020 в Токио уже будут разыгрывать медали не только в «классическом» баскетболе 5 на 5, но и в баскетболе 3 на 3.
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