Самарская спортсменка - чемпионка России по легкой атлетике

100

В Чебоксараха стартовал 100-й чемпионат Росии по легкой атлетике.В первый день соревнований в беге на 100 метров с барьерами золото завоевала самарская спортсменка Анастасия Николаева (13,33 сек).В метании молота Софья Палкина Тольятти выиграла серебро, метнув снаряд на 71,94 метра, сообщает Минспорта региона.