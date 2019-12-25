Гонка Чемпионов 2020: лучшие гонщики сразятся за «Серебряную ладью» в Тольятти

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Гонка Чемпионов неизменно приковывает к себе внимание не только тех зрителей, которые лично приезжают на ледовую трассу полигона АО «АВТОВАЗ». Наблюдать за событиями соревнований можно будет благодаря телеканалу «Матч ТВ», который покажет самые интересные моменты 23-ей Гонки Чемпионов в своем эфире. Пользователи сети Интернет смогут увидеть прямую трансляцию из Тольятти на официальном канале LADA в YouTube.

19 января организаторы традиционной Гонки Чемпионов вновь соберут на ледовой трассе полигона АО «АВТОВАЗ» в пригороде Тольятти самых сильных гонщиков страны – Чемпионов, призеров различных серий и обладателей Кубков России в различных дисциплинах автомобильного спорта.На сегодняшний день свое участие подтвердили 17 спортсменов, которые успешно провели прошедший сезон в различных гоночных сериях.Соревнования пройдут за рулем специально подготовленных гоночных версий автомобилей LADA Vesta. Они оснащены 170-сильным атмосферным двигателем, кулачковой коробкой передач, усиленной подвеской. Колеса будут «обуты» в шины Pirelli с высотой шипа 4,5 мм.