Форвард БК «Самара» Данила Чикарев в составе сборной России сыграл в полуфинале Кубка мира
8 июня 2019 10:57
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В составе сборной России на турнире выступал форвард БК «Самара» Данила Чикарев. Он стал одним из героев Кубка.
Сборная России без потерь прошла групповой этап, последовательно переиграв команды Украины (21:16), Казахстана (22:5), Туркменистана (19:15) и Доминиканы (17:14). Набрав в четырех матчах 35 очков, Данила Чикарев стал лучшим снайпером групповой стадии Кубка мира.
В четвертьфинале россияне разгромили сборную Румынии (20:9), и вновь Чикарев сыграл заметную роль — 5 очков.
Однако затем удача отвернулась от российской команды. В полуфинале она, несмотря на 4 очка от Чикарева, в овертайме уступила сборной США (17:18). А в матче за третье место проиграли соперникам из Аргентины (18:21, Чикарев — 6 очков).
Сразу из Улан-Батора Данила отправится в Москву, где присоединится к сборной России U18 уже по «классическому» баскетболу. Команда, в тренерский штаб которой входит тренер БК «Самара» Дмитрий Пивцайкин, начинает подготовку к первенству Европы.
17-летний Данила Чикарев — один из лидеров молодежной команды БК «Самара», с которой он завоевал бронзовые медали Единой молодежной лиги ВТБ. Кроме того, в прошедшем сезоне он дебютировал и в главной команде клуба в Суперлиге.
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