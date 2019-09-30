Баскетболисты «Самары» откроют домашний сезон матчами Кубка памяти Генриха Приматова

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С 1 по 3 октября в «МТЛ Арене» пройдет традиционный, уже 14-й по счету, турнир памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова.Этим турниром в Самаре уже много лет открывается «большой» баскетбольный сезон.Генрих Алексеевич Приматов – заслуженный тренер СССР, человек, с чьим именем связано становление и развитие мужского профессионального баскетбола в Самарской области. Он был первым тренером созданной в 1976 г. в Куйбышеве команды «Строитель», в 80-е годы выступавшей в Высшей лиге чемпионата СССР.БК «Самара» – правопреемник «Строителя». Турнир памяти Г.А. Приматова проводится клубом с 1997 г. Действующим обладателем трофея является наша команда: в прошлом году она в двух матчах переиграла «Уралмаш».Для «Самары» нынешний турнир станет последней проверкой готовности к официальному сезону: менее чем через две недели, уже 11 и 14 октября команда проведет первые матчи чемпионата Суперлиги.В рамках Кубка команда Игоря Грачева проведет два матча: 1 октября она сыграет с ижевским «Куполом-Родники», а 3-го — с «Уралмашем». 2 октября «Купол-Родники» и «Уралмаш» сыграют между собой. По результатам этих трех матчей и определится обладатель трофея — а он в разные годы, помимо самарцев, доставался саратовскому «Автодору», «Темп-СУМЗ» (еще без приставки «-УГМК») и волгоградскому «Красному Октябрю».Расписание матчей XIV турнира памяти Г.А. Приматова:1 октября. 19:00. Самара — Купол-Родники2 октября. 19:30. Купол-Родники — Уралмаш3 октября. 19:00. Самара — Купол-Родники