1500 каратистов со всего ПФО собрались на тольяттинских татами
27 января 2020 15:39
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Возраст участников - от 6 лет и старше.
Первые победы и первые поражения.
Неподдельные эмоции ребят!
Для спортсменов постарше эти соревнования стали возможностью отобраться в состав сборной Самарской области для участия во всероссийских стартах, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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