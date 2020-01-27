1500 каратистов со всего ПФО собрались на тольяттинских татами

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Возраст участников - от 6 лет и старше.Первые победы и первые поражения.Неподдельные эмоции ребят!Для спортсменов постарше эти соревнования стали возможностью отобраться в состав сборной Самарской области для участия во всероссийских стартах, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО