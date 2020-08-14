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90-летний житель Тольятти выиграл Кубок России по легкой атлетике среди ветеранов

14 августа 2020 12:58
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90-летний житель Тольятти выиграл Кубок России по легкой атлетике среди ветеранов
За свою спортивную карьеру он пробежал больше 210 тысяч километров.

Ему 90 лет, и он продолжает бить рекорды. Тольяттинец Николай Михайлов стал победителем Кубка России по легкой атлетике среди ветеранов. Соревнования прошли в августе этого года. Подсчитано, что всего за свою спортивную жизнь мужчина пробежал больше 210 тысяч километров.

Николай Михайлов уверен: грамотные занятия спортом помогут сохранить здоровье на долгие годы. В этом сезоне в планах у тольяттинца - участие в крупных соревнованиях Автограда, Жигулевском марафоне и чемпионате России среди ветеранов в Сочи, сообщает портал СОВА.

Фото: скрин видео
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