90-летний житель Тольятти выиграл Кубок России по легкой атлетике среди ветеранов

За свою спортивную карьеру он пробежал больше 210 тысяч километров.
Ему 90 лет, и он продолжает бить рекорды. Тольяттинец Николай Михайлов стал победителем Кубка России по легкой атлетике среди ветеранов. Соревнования прошли в августе этого года. Подсчитано, что всего за свою спортивную жизнь мужчина пробежал больше 210 тысяч километров.
Николай Михайлов уверен: грамотные занятия спортом помогут сохранить здоровье на долгие годы. В этом сезоне в планах у тольяттинца - участие в крупных соревнованиях Автограда, Жигулевском марафоне и чемпионате России среди ветеранов в Сочи, сообщает портал СОВА.
Фото: скрин видео
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