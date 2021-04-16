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Аграрии губернии приступили к весенне-полевым работам

16 апреля 2021 14:29
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Сельскохозяйственными предприятиями региона ведется мониторинг состояния озимых, их минеральная подкормка и боронование зяби.

По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, на 16 апреля 2021 года сельскохозяйственными предприятиями региона ведется мониторинг состояния озимых, их минеральная подкормка и боронование зяби.

Традиционно первыми к весенне-полевым работам приступили южные муниципальные районы Большечерниговский, Большеглушицкий, Хворостянский. Однако рекордно теплая апрельская погода, быстро сошедший снег позволили активно включиться в работу и предприятиям северной зоны. На сегодня для сохранения влаги забороновано свыше 146 тыс. га. 

В муниципальных районах губернии под урожай текущего года посеяно 479 тыс. га озимых, что на 19 тыс. га (или на 4%) больше показателей прошлого года. Весеннее внесение минеральных удобрений уже закончено на площади 82 тыс. га. Подкормки приведут в тонус и придадут рост озимой пшенице.

Озимые культуры в 1,5-2 раза урожайнее яровых. Поэтому увеличение площадей под ними, проведение мероприятий по уходу, в том числе внесение удобрений – стратегические задачи регионального АПК. Обеспечение продовольственной безопасности, повышение конкурентоспособности и экспорта местной сельхозпродукции - часть стратегии лидерства Губернатора Дмитрия Азарова.

К посевной кампании аграриями региона подготовлено достаточное количество сельхозмашин и оборудования, закуплено ГСМ и удобрений.

Своевременное и качественное проведение всего комплекса агротехнических работ позволило в 2020 году, в том числе за счет озимых культур, достичь рекордных результатов. Впервые за последние 30 лет сельхозтоваропроизодвителями губернии собрано свыше 2,9 млн. тонн зерна. В текущем году Минсельхозом России перед самарским АПК установлен показатель по валовому сбору зерна в объеме 2,2 млн. тонн. Также Минсельхозом России в рамках визита в Самарскую область первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хатуова поставлена задача к 2024 году увеличить втрое объем вносимых минеральных удобрений. 

Высокий урожай гарантирует не только обеспечение региона в продовольственном, семенном и фуражном зерне, но и вносит значительный вклад в выполнение целевого показателя федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

 

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