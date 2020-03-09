Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
9 марта 2020 20:16
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С 07:00 до 10:00 утра 19 марта на территории Самарской области пройдёт комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения. Специалисты изучат работу элементов устройств экстренного информирования. Такие системы оборудованы в 60 населённых пунктах губернии.
Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, запланированные мероприятия должны провести в 5 этапов. В один из них на 3 минуты включится речевое сообщение: — Внимание всем! Проводится техническая проверка системы оповещения! Еще раз – «не расчесывайте себе нервы» - это просто проверка. Так, на всякий случай. А то что-то на душе стало тревожно …
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