19 августа - День рождения русской тельняшки

Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин – генерал-адмирал, император Александр ІІ подписал указ о введении новой формы, которым тельняшка (специальная «нательная» рубаха) была введена как часть обязательной формы одежды русского моряка.
Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин
, сегодня поклонники виновницы торжества и те, кто носит ее профессионально, чествуют свою «любимицу». В Санкт-Петербурге даже проводятся различные культурные и просветительские мероприятия в честь «тельника». Насчет Самары вроде все тихо. Ну ничего! Нас мало – но мы в тельняшках! С праздником!
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