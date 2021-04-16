Названы данные о выручке ФК "Крылья Советов" за 2020 год

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Совокупный доход клубов ФНЛ по итогам пандемийного 2020-го года составил почти 7 млрд рублей, в то время как их фактический заработок – менее 2,4 млрд. «РБ Бизнес» рассказывает о том, сколько денег получили клубы Футбольной национальной лиги.

Выручка

К выручке клубов можно отнести доходы от спонсорских контрактов, коммерческой деятельности и продажи билетов. Распределение доходов выглядит следующим образом:

При этом не учитывалась выручка ФК «Краснодар-2», «Спартак-2», так как эти клубы не являются самостоятельными юридическими лицами, а также ФК «Чертаново», «Волгарь», и брянское «Динамо» из-за организационно-правовой формы юридических лиц.

Общие доходы

Из отчетностей клубов следует, что в этом сезоне самые богатые участники ФНЛ – «Крылья Советов» и «Оренбург», совокупный доход клубов составил 2,8 миллиарда рублей. Однако необходимо учесть, что первую половину 2020 года оба клуба провели в РПЛ.

Интереснее ситуация складывается в калининградской «Балтике»: при совокупном доходе в 475 млн рублей из государственного бюджета клуб получил 320 млн.

Кроме того "Томь" (помимо указанных в отчете доходов), получила дополнительно 2,65 млрд рублей по статье "прочие доходы". По этой причине клуб получил беспрецедентную годовую прибыль – она составила 2,778 млрд рублей.

В феврале 2020 года с "Томью" заключил спонсорский контракт "Газпром". Однако стоимость соглашения, по официальным сообщениям, была существенно ниже представленных в отчете 2,8 млрд и составляла около 600 млн рублей.

Пояснения к отчетности клуб не предоставил, получить комментарий у клуба не удалось.

Расходы на зарплаты

Самые крупные зарплатные ведомости по итогам 2020 также принадлежат недавним участникам РПЛ – их совместные расходы на зарплаты сопоставимы с суммой всех остальных зарплат, приведенных в таблице.