"Крылья Советов" разгромили "Факел" - 5:1

86

На "Солидарность Арене" "Крылья Советов принимали воронежский "Факел".

На 10 минуте встречи Александр Солдатенков головой переправил мяч в сетку ворот – 1:0.

На 24 минуте встречи Владислав Сарвели отправил мяч в ворота – 2:0.

На 60 минуте встречи после подачи углового Максим Максимов расстрелял ворота Ивана Ломаева – 2:1.

Через три минуты самарцы отличились в контратаке, Роман Ежов – 3:1.

На 84 минуте Юрий Горшков забил четвертый мяч самарцев во встрече – 4:1.

В компенсированное время Егор Голенков установил окончательный счет в матче – 5:1.

"Крылья Советов" одержали 11-ую подряд победу и обновили рекорд ФНЛ по этому показателю. Разница мячей в этих играх 31:3. С учетом кубковых встреч – 13 побед подряд (разница мячей – 37:3).

Эта победа стала для самарцевш 12-ой с крупным счетом в текущем первенстве.

На матч игроки "Крыльев" вышли в майках в поддержку Дмитрия Цыпченко, из-за травмы выбывшего до конца сезона. На футболках портрет Дмитрия и надпись "Цыпа, мы с тобой!".

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Грозном в рамках полуфинала Бетсити – Кубка России с "Ахматом". Игра состоится в среду, 21 апреля в 17:00. Следующую встречу Олимп – Первенства ФНЛ самарцы проведут в Ярославле в субботу, 24 апреля, против "Шинника". Начало поединка 15:00, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"