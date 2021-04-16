"Крылья Советов-2" на своем поле уступили "Челябинску" - 1:2

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Завершился матч 19-го тура Олимп-Первенства ПФЛ, в рамках которого "Крылья Советов-2" на своем поле принимали "Челябинск". Встреча в первом круге закончилась победой наших соперников со счетом 6:0, однако в отчетном поединке зрители увидели совершенно иную картину матча.

"Крылья Советов" хорошо начали, имели ряд моментов. Соперник также создавал опасные эпизоды у ворот Тимченко.

В добавленные секунды к первому тайму "Крылья Советов-2" пропустили мяч: Алексей Пипо вырвался один на один в вратарем и уверенно забил.

В перерыве произошел неприятный эпизод с удалением главного тренера самарцев Владимира Кухлевского. Судья показал нашему специалисту два предупреждения, так что второй тайм наставник смотрел на трибуне.

В дебюте второго тайма соперник смог упрочить свое преимущество. После подачи штрафного самым удачливым в штрафной "Крыльев" оказался Никита Касаткин.

За 20 минут до завершения встречи Бахадур Соколов сократил отставание в счете до одного мяча.

1:2 – итоговая победа "Челябинска", а также третье поражение подряд для "Крыльев Советов-2".

Следующий матч наш коллектив проведет в Екатеринбурге. Встреча с ""Уралом-2" состоится 21 апреля, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"