Игорь Осинькин: Тяжелый матч получился, несмотря на счет

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Послематчевая пресс-конференция Игоря Осинькина состоялась после крупной победы над воронежским "Факелом" (5:1).

– Тяжелый матч получился, несмотря на счет. Это не слова поддержки, это реально так и было. Начали мы удачно, забили быстрый гол, но всё время мы были под большим давлением. Соперник на хороших скоростях, достаточно свежий, постоянно оказывал на нас давление, и мы не всегда играли, как в этой ситуации должны были. Были еще в первом тайме моменты, в тактическом плане связанные с нашим перестроением, и мы с ними смогли разобраться после перерыва. В целом соперник, оказывая такое давление, оголял какие-то зоны у себя в обороне, и мы ими воспользовались. Отсюда крупный счет. Но по характеру встречи он совсем не по игре.

– Сегодня забили пять мячей, выбирай на любой вкус, а у Ивана Сергеева голевая передача.

– Иван сам понимает, что сейчас главное не индивидуальные рекорды, а командные. Соперники сейчас очки тоже не теряют, ответственно проходят последний отрывок и "Оренбург", и "Нижний". Учитывая, что паузы у соперника есть, а у нас практически нет, нам сложнее. Отсюда мы и проводим большую ротацию, футболисты могут не иметь ту свежесть, которая должна быть. Но сейчас мы свой уровень держим. Игра с нашей стороны, я считаю, была неплохая, надеюсь мы выдержим до самого конца.

– В среду предстоит, наверное, один из самых важных матчей в сезоне. Как команда будет готовиться к этому матчу?

– Отдыхать, отдыхать и отдыхать. Сложнейший был матч, и нам надо восстановить свои силы. Ни о какой тренировочной работе в таком графике не может быть и речи. То, что нужно, мы можем довести до ребят только в теоретических занятиях. Но ничего, мы уже давно в таком графике. Я уверен, что мы будем хорошо подготовлены через три дня к матчу с "Ахматом".

– Сегодня Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил, что совместно с банком "Солидарность" организовывают чартер для болельщиков. Так что поддержка будет...

– Она у нас есть всегда! Спасибо болельщикам большое! Приятно, что не в самые удобные по логистике города мы приезжаем, а там есть наши болельщики, которые с нами, нас поддерживают, нас не бросают. Это всегда очень приятно. Мы всегда стараемся ответить, чем можем, и очень приятно будет увидеть их в Грозном.