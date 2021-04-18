Я нашел ошибку
Главные новости:
Один пострадавший находится в реанимации.
Пятеро подростков погибли в ДТП в Ростовской области 
Испытания должны начаться приблизительно в 10:30 мск, данные о них поступят на Землю спустя несколько часов.
NASA : Первые летные испытания вертолета на Марсе намечен на 19 апреля
В Ставропольском районе Лада Приора перевернулась в кювет
В Ставропольском районе Лада Приора перевернулась в кювет
В Самарской области пьяный водитель не смог скрыться от полицейских
В Самарской области пьяный водитель не смог скрыться от полицейских
Снова 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Снова 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Россияне получат аккаунт на Госуслугах при рождении
Россияне получат аккаунт на Госуслугах при рождении
Житель Самарской области похитил с банковской карты более 76 000 рублей
Житель Самарской области похитил с банковской карты более 76 000 рублей
Игорь Осинькин: Тяжелый матч получился, несмотря на счет
Игорь Осинькин: Тяжелый матч получился, несмотря на счет
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.55
-1.43
EUR 90.46
-1.77
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Самарский Футбол Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Игорь Осинькин: Тяжелый матч получился, несмотря на счет

18 апреля 2021 11:42
179
Игорь Осинькин: Тяжелый матч получился, несмотря на счет

Послематчевая пресс-конференция Игоря Осинькина состоялась после крупной победы над воронежским "Факелом" (5:1).

– Тяжелый матч получился, несмотря на счет. Это не слова поддержки, это реально так и было. Начали мы удачно, забили быстрый гол, но всё время мы были под большим давлением. Соперник на хороших скоростях, достаточно свежий, постоянно оказывал на нас давление, и мы не всегда играли, как в этой ситуации должны были. Были еще в первом тайме моменты, в тактическом плане связанные с нашим перестроением, и мы с ними смогли разобраться после перерыва. В целом соперник, оказывая такое давление, оголял какие-то зоны у себя в обороне, и мы ими воспользовались. Отсюда крупный счет. Но по характеру встречи он совсем не по игре.

– Сегодня забили пять мячей, выбирай на любой вкус, а у Ивана Сергеева голевая передача.

– Иван сам понимает, что сейчас главное не индивидуальные рекорды, а командные. Соперники сейчас очки тоже не теряют, ответственно проходят последний отрывок и "Оренбург", и "Нижний". Учитывая, что паузы у соперника есть, а у нас практически нет, нам сложнее. Отсюда мы и проводим большую ротацию, футболисты могут не иметь ту свежесть, которая должна быть. Но сейчас мы свой уровень держим. Игра с нашей стороны, я считаю, была неплохая, надеюсь мы выдержим до самого конца.

– В среду предстоит, наверное, один из самых важных матчей в сезоне. Как команда будет готовиться к этому матчу?

– Отдыхать, отдыхать и отдыхать. Сложнейший был матч, и нам надо восстановить свои силы. Ни о какой тренировочной работе в таком графике не может быть и речи. То, что нужно, мы можем довести до ребят только в теоретических занятиях. Но ничего, мы уже давно в таком графике. Я уверен, что мы будем хорошо подготовлены через три дня к матчу с "Ахматом".

– Сегодня Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил, что совместно с банком "Солидарность" организовывают чартер для болельщиков. Так что поддержка будет...

– Она у нас есть всегда! Спасибо болельщикам большое! Приятно, что не в самые удобные по логистике города мы приезжаем, а там есть наши болельщики, которые с нами, нас поддерживают, нас не бросают. Это всегда очень приятно. Мы всегда стараемся ответить, чем можем, и очень приятно будет увидеть их в Грозном.

 

Теги: Прямая речь/Интервью

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Александр Гурьянов: Многие любители смешанных единоборств смогли убедиться в том, что уровень соревнований необычайно высок
07 апреля 2021, 13:44
Александр Гурьянов: Многие любители смешанных единоборств смогли убедиться в том, что уровень соревнований необычайно высок
Президент федерации смешанного боевого единоборства Самарской области, президент профессиональной лиги ММА Open fighting championship рассказал о достижениях и планах... Спорт
591
СЕРГЕЙ ШАТИЛО: Все медицинские поставки сейчас – под Мед Лайфом
01 апреля 2021, 10:21
Сергей Шатило: «Все медицинские поставки сейчас – под «Мед Лайфом»
Бывший лидер самарского регионального рынка закупок минздрава рассказал, что знает и что думает о своих преемниках. Здравоохранение
999
Игорь Осинькин: Мы понимали, насколько сложно будет играть во Владикавказе
29 марта 2021, 11:00
Игорь Осинькин: Мы понимали, насколько сложно будет играть во Владикавказе
Главный тренер "Крыльев Советов" отметил, что команда хозяев заставила наших волноваться. Спорт
700
В центре внимания
Во всех внутригородских районах Самары 17 апреля проходит очередной субботник
17 апреля 2021  13:34
Во всех внутригородских районах Самары 17 апреля проходит очередной субботник
Благоустройство
474
Сегодня днем на территории стадиона
17 апреля 2021  13:10
Сегодня днем на территории стадиона "Солидарность Арена" можно привиться от коронавируса
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
525
В Самарской области продолжается традиционная генеральная уборка дворов и общественных пространств
17 апреля 2021  12:55
В Самарской области продолжается традиционная генеральная уборка
Благоустройство
526
Стали известны цены на билеты в навигацию-2021 в Самаре
17 апреля 2021  12:46
Стали известны цены на билеты в навигацию-2021 в Самаре
Транспорт
612
Николай Ренц вступит в должность главы города Тольятти не раньше 28 апреля
17 апреля 2021  11:15
Николай Ренц вступит в должность главы города Тольятти не раньше 28 апреля
Новости Тольятти
458
Весь список