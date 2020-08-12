«Защити себя от солнца»

Под таким названием 14 августа 2020 г. с 10.00 до 14.00 на набережной реки Волга у Некрасовского спуска состоится очередная профилактическая акция для жителей и гостей города. Организаторами мероприятия выступают сотрудники отделения медицинской профилактики ГБУЗ СОКОД. В мероприятии примут участие специалисты Самарского областного кожно — венерологического диспансера. Главная задача таких акций - выявление онкологического заболевания на ранних стадиях.
Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин
, на Некрасовском спуске будет установлена «Палатка здоровья», где врач-онколог будет осуществлять консультацию с проведением осмотра жителей и гостей города. Специалисты отделения медицинской профилактики будут информировать о факторах риска развития онкологических заболеваний, рассказывать о приемах самообследования кожи и раздавать красочные буклеты с информацией.
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