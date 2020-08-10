В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что в одном из дворов Самары была замечена самая маленькая в мире птица. Судя по кадру, птичка собирает цветочный нектар. Как уверяет сам автор видеоролика, это колибри. Каким образом птица оказалась на клумбе около подъезда жилого дома - неизвестно.
Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин
, колибри — самые маленькие из всех птиц. Самый крупный вид, гигантский колибри (Patagona gigas) из южноамериканских Анд, достигает величины 22 см. А самый мелкий вид, колибри — карликовая пчелка (Mellisuga minima) с острова Куба, достигает в длину всего лишь 6 см (от кончика хвоста до кончика клюва!) - это самая маленькая птица на свете.
Похоже, жара в Самаре надолго…
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