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Новости /  Общество /  Социум /  Самара - Город - курорт  

В бассейне Волги все активнее осваивается солнечный окунь

22 ноября 2019 20:15
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В бассейне Волги все активнее осваивается солнечный окунь
В бассейне Волги все активнее осваивается солнечный окунь, до этого встречавшийся в дунайских притоках. В 1877 году рыбу завезли в Европу с целью развития спортивной рыбалки.

Размер адаптированных в Европе окуней не превышает 30 сантиметров.

Как сообщает телеграмм-канал Злой самаритянин, привлекательность ловли солнечного окуня в том, что рыбка проявляет активный клев и несмотря на небольшой размер очень активно борется за свою жизнь и оказывает рыболову достойное сопротивление.

На столе солнечный окунь хорош в жареном виде. 
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