Состоится награждение победителей «Диктанта Победы» в Самарской области

120

18 декабря в Самарском региональном отделении партии «Единая Россия» состоится награждение победителей Международного исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» в Самарской области.

В этом году в нашем регионе диктант написали более 36 тысяч жителей. По количеству участников в этой международной акции Самарская область вошла в пятерку лидеров среди субъектов России. 19 наших земляков получили оценку «пять», набрав максимальные 25 баллов.

Участникам диктанта необходимо было за 45 минут выполнить 25 заданий, которые касались самого широкого спектра вопросов. Они затрагивали ход боевых действий, положение на фронтах, подвиги фронтовиков, достижения советской науки и промышленности тех лет. Кроме того, 5 вопросов были непосредственно связаны с историей города Куйбышева времен 1941-1945 годов.

Среди 19 «отличников» лучший результат показала Виктория Леонова, которая живет в селе Жигули Ставропольского района и работает бухгалтером в санатории «Молодецкий курган». Она правильно ответила на все вопросы за максимально короткое время. На решение исторического теста ей понадобилось 10 минут. Женщина оказалась в числе 20 лучших среди всех участников «Диктанта Победы» в стране.

Виктория Леонова рассказывает, что поучаствовала в «Диктанте Победы» совершенно случайно. «У меня сестра работает учителем английского языка в нашей сельской школе и является руководителем музея. Я ребенка привела утром в школу, и мне предложили пройти тест и проверить свои знания истории», – рассказывает она.

Женщина признается, что историей родной страны и края интересуется постоянно. «Я выросла на военных фильмах, – говорит Виктория Леонова. – Мы часто все вместе смотрим советские картины, современное документальное кино, посвященное Великой Отечественной войне, посещаем выставки, по возможности приезжаем на Парад Победы или Парад Памяти, которые проходят в Самаре на площади Куйбышева. Я считаю, что это важно – вместе с детьми изучать историю нашей страны, чтобы они знали и, самое важное, помнили своих героев».

Напомним, «Диктант Победы» прошел 3 сентября. Самарская область стала второй в стране после Московской области по количеству площадок – всего был организован 751 пункт проведения.

Награждать федерального и региональных победителей ( 20 человек) будут федеральный координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн, а также региональный координатор «Исторической памяти» Сергей Рязанов.