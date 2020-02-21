Самарские юнармейцы призвали отметить все могилы участников войны отличительными красными звёздами
21 февраля 2020 20:19
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- Идея принадлежит юнармейцам Безенчукского района Самарской области. Они уже подготовили макеты на металлическом штиле и планируют их разместить на Безенчукском кладбище под Самарой, - сказал начальник штаба Юнармии по Самарской области Алексей Родионов.
Юнармейцы призывают все регионы присоединиться к акции, которую они назвали "Звезда памяти".
Акция «Звезды памяти» это способ сохранить для потомков имена тех, кто завоевал Победу в Великой Отечественной Войне, чтобы среди множества захоронений, всегда было можно поклониться подвигу человека, который пережил тяготы войны, либо сложил голову ради нашей мирной жизни. Это возможность для подрастающего поколения соприкоснуться с героическим прошлым нашей страны и не допустить переписывания истории.
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