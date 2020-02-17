Представители Самарского землячества провели торжественное мероприятие «Вечер Славы»
17 февраля 2020 15:11
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Организаторами выступили РОО «Самарское землячество» и Полномочное представительство Губернатора Самарской области при Президенте России и Правительстве Российской Федерации. В мероприятии приняли участие около 100 человек, в том числе ветеран ВОВ Александр Литвинцев, известный историк Александр Репинецкий, студенты московских ВУЗов, члены Самарского землячества, военнослужащие Президентского полка, а также руководители Нижегородского, Мурманского, Кубанского, Ульяновского, Крымского землячеств и многие другие.
Перед началом официальной части гостям показали художественный фильм о жизни города Куйбышева в годы Великой Отечественной Войны. Далее со вступительным словом выступил Президент РОО «Самарское землячество» Анатолий Назейкин, который поздравил всех участников мероприятия с 75-летней годовщиной победы в Великой Отечественной Войне.
«Как правило, общие собрания землячества проводятся один раз в год для подведения итогов нашей работы. Однако 2020 год особенный – он связан с этой славной годовщиной и объявлен Президентом России годом «Памяти и Славы», - выступил Анатолий Назейкин. Также Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным внесен законопроект о присвоении звания «Город трудовой доблести». Ожидается, что до 9 мая этот закон будет принят. В настоящее время трудовые коллективы Самары и области вносят предложение, чтобы одним из первых городов, удостоенных этого звания, был город Самара. Предлагаю от имени участников собрания поддержать это предложение и направить соответствующую резолюцию в Общественную палату Самарской
области».
Предложение было поддержано участниками собрания и внесено в итоговую резолюцию.
Вице-губернатор - полномочный представитель Губернатора Самарской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации Андрей Когтев обратил внимание участников на важность сохранения национальных ценностей России и призвал молодёжь активно участвовать в мероприятиях по сохранению памяти о подвиге советского народа в годы Войны.
«Сегодня мы не просто отдаем дань уважения тем, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, сегодня мы хотим прочувствовать
события Великой Отечественной войны, пообщаться с теми, кто ковал ту Великую Победу, в очередной раз доказать себе, что тот Великий Подвиг не забыт и не будет забыт, что молодое поколение России сохранит память о Подвиге Советского народа, увековечит эту память и не позволит переписать историю», - отметил вице-губернатор - полномочный представитель губернатора Самарской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации Андрей Когтев. И отдельно я хочу обратиться к нашей молодежи с призывом принимать максимально активное участие в мероприятиях, сохраняющих память о подвиге советского народа в годы войны, в мероприятиях, сохраняющих историческую память нашего народа, так как это и есть, в том числе, одна из основ наших идеологических ценностей, ценностей русского народа».
В свою очередь ветераны поделились своими фронтовыми воспоминаниями и отметили важность проведения подобных мероприятий, позволяющих сохранять историческую память народа и преемственность поколений. В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и Дня защитника Отечества ветеранам ВОВ и участникам мероприятия вручили награды и памятные подарки, передает пресс-служба облправительства.
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