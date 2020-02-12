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Новости /  75 лет ПОБЕДЫ  

Навстречу 75-летию Великой Победы: в самарских станциях метро «Победа» и «Безымянка» идут ремонтные работы

12 февраля 2020 17:34
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Работы начинаются в час ночи и завершаются около пяти часов утра.
В самарском метрополитене на станциях «Победа» и «Безымянка» в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне организованы ремонтно-восстановительные работы. В основном они ведутся в период так называемых технологических окон.

«Работы начинаются в час ночи и завершаются около пяти часов утра - перед подготовкой к рейсам первых электропоездов. Такой график выбран по очевидным причинам: чтобы минимизировать дискомфорт для пассажиров, а также для обеспечения безопасности обслуживающего персонала. Только после снятия напряжения с контактного рельса осуществляется допуск работников в тоннель для выполнения определенных видов работ, предусмотренных технологическими процессами», - пояснил директор МП г. о. Самара «Самарский метрополитен» Сергей Шамин.

Планом работ на станции «Победа» предусмотрено:

- ремонт деформационных швов - с целью устранения повреждений в гидроизоляции;
- косметический ремонт свода станции;
- приведение в порядок путевого бетона;
- ремонт лавочек на посадочной платформе;
- косметический ремонт кассового зала;
- косметический ремонт подуличных переходов;
- очистка путевых стен, надписей и масштабных изображений ордена «Победа»;
- очистка люстр, замена ламп.
- дополнительное оформление стен у лестничного марша внутри станции (возле памятной таблички, посвященной советским полководцам, награжденным орденом «Победа», появятся их портреты или барельефы – вопрос находится в проработке);
- украшение входов в подуличные переходы с использованием элементов символики 75-летия Великой Победы (снаружи, на торцевых стенах павильонов, выходящих на ул. Победы, появятся тематические аппликации в витражном стиле).

Планом работ на станции «Безымянка» предусмотрено:

- очистка и полировка мраморных плит мозаики;
- очистка колонн и стен;
- косметический ремонт свода станции;
- косметический ремонт подуличных переходов;
- косметический ремонт кассового зала.

К 9 Мая во взаимодействии с МБУ «Самараинформресурс» подготовят «Поезд Победы».

Отметим, что первоочередные работы – это приведение в порядок деформационных швов. На станции «Победа» 3 таких шва: центральный - над платформой и 2 шва, разделяющие сооружения самой станции и тоннели. Гидроизоляция деформационных швов необходима для устранения течей.

«В местах нарушения гидроизоляции деформационных швов в период паводка стали проявляться следы протечек воды, при этом на своде станции проявились мокрые пятна, а затем отслоение штукатурки и побелки. В рамках текущего содержания решено было провести работы по усилению гидроизоляции деформационных швов. Работа производится методом нагнетания специальных гелевых растворов в конструктивные деформационные швы и за тоннельную отделку»,- рассказал начальник службы пути и тоннельных сооружений МП г. о. Самара «Самарский метрополитен» Олег Константинов.

В соответствии с заключенным контрактом, подрядчик должен справиться с этими работами уже к 15 февраля. После чего продолжатся и другие виды ремонта. В частности, также планируется устранить недостатки на своде. Там, где в монолитной бетонной кладке есть дефекты, будет произведено вскрытие, затем гидроизоляция, после чего локальные участки будут заделаны строительными составами, побелены и покрашены.

«Для проведения комплекса работ у нас имеются хозяйственные поезда – мотовозы, которые оснащены гидравлической вышкой. С помощью них организуется и подвоз необходимых материалов к станциям и участкам тоннелей. Есть все для поддержания порядка», - отметил старший тоннельный мастер МП г. о. Самара «Самарский метрополитен» Алексей Гареев.

«Руководители среднего звена отвечают за осмотр сооружений. На основании результатов осмотра принимается решение о необходимости тех или иных восстановительных мер. На станции «Победа» ранее ремонт выполнялся 3 года назад, при этом каждую весну устраняли последствия протечек. На «Безымянке» ремонт был 4 года назад, а перед этим, к 70-летию Великой Победы, в полном объеме было отреставрировано панно – венецианская мозаика, на котором тогда начали появляться сколы. И в этом году сделаем все возможное для обновления станций, чтобы они были чистыми, аккуратными, выглядели достойно, усиливали праздничное настроение, а пассажиры были довольны», - добавил Сергей Шамин.

В целом с основным объемом задач планируется справиться к 1 Мая, передает пресс-служба горадминистрации. 



Фото:  пресс-служба горадминистраци
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