«Наследники Победы»: в Самаре пройдет творческая встреча двух старейших школ искусств России имени Михаила Глинки

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Цель встречи - показать духовную связь поколений городов Самары (Куйбышева) и Санкт-Петербурга (Ленинграда) силой музыкального искусства.Программой мероприятия запланировано выступление симфонического оркестра «Резонанс» Санкт-Петербургской детской школы искусств.Детская музыкальная школа № 3 покажет свои лучшие творческие коллективы учащихся и преподавателей.Кроме того, в концерте прозвучат стихи и музыкальные произведения о войне, а также произведения русских, зарубежных и современных композиторов в исполнении учащихся и преподавателей, передает пресс-служба горадминистрации.