«Наследники Победы»: в Самаре пройдет творческая встреча двух старейших школ искусств России имени Михаила Глинки
10 марта 2020 16:37
122
Цель встречи - показать духовную связь поколений городов Самары (Куйбышева) и Санкт-Петербурга (Ленинграда) силой музыкального искусства.
Программой мероприятия запланировано выступление симфонического оркестра «Резонанс» Санкт-Петербургской детской школы искусств.
Детская музыкальная школа № 3 покажет свои лучшие творческие коллективы учащихся и преподавателей.
Кроме того, в концерте прозвучат стихи и музыкальные произведения о войне, а также произведения русских, зарубежных и современных композиторов в исполнении учащихся и преподавателей, передает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
8 марта 2020 12:38
Видео глава региона разместил в своем инстаграме. Социум
874
7 марта 2020 09:53
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова. Социум
501
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
842
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
1122
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
3134
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1431
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
842
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
559
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
870
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
887
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1496
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1993
Мероприятия