Музей Эльдара Рязанова: Цикл лекций «Великая Отечественная глазами кинематографистов»

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Однако, несмотря на почти повсеместное утилитарное отношение к кинематографу, его история убедительно показывает: идеологические императивы не обязательно противоречат художественной ценности фильмов и препятствуют творческому порыву. В рамках лектория пойдет речь о различных формах военного кино и проблематике с ними связанной, и будут показаны шесть шедевров 40-80-х годов, которые предложили убедительные в своей силе и искренности образы Великой Отечественной войны.17 марта, вторник18:30Самарская Публичная библиотека (ул. Куйбышева, 95)В сознании зрителя военное кино ассоциируется с масштабными постановками, эпическими батальными сценами и атакующей впечатления эстетикой. Обратившись к кульминационной точке Великой Отечественной войны, Сталинградской битве, Ф. Эрмлер показал, что сильнейший эффект фильм может производить даже в тех случаях, если почти всё действие сосредоточено в коридорах и кабинетах военного руководства, а сами сражения вынесены за кадр. Эрмлер поставил фильм «Великий перелом» (1945), который стал еще одним доказательством того, что аффективная сила образов часто проявляет себя тем насыщеннее, чем больше образ умалчивает и скрывает. На лекции речь пойдет об истории создания фильма в контексте общеэстетических особенностей кино как медиума войны и о проблеме манипуляции зрительскими эмоциями.Вход свободный. Предварительная запись обязательна, передает пресс-служба музея.