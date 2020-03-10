Я нашел ошибку
Главные новости: 
19 марта финалистки представят свои визитки, творческие номера, продемонстрируют кулинарные способности и знание народных традиций.
В Самаре пройдет конкурс красоты и таланта «Казахская красавица Самарской области – 2020»
В результате наезда на бордюр и опору троллейбусных линий авто воспламенилось.
В страшном ДТП в Екатеринбурге погибла гендиректор "Росоценки"
Для зрителей вход свободный.
На сцене САТОБ пройдет отчетный концерт Детской центральной хоровой школы
Эта ведущая туристическая выставка, представляющая все регионы России, является основной площадкой для бизнес-коммуникаций лидеров туристического рынка.
Самарская область примет участие в Международной туристической выставке «Интурмаркет-2020»
Можно проголосовать за Самарскую область.
Ежегодно на выставке MITT проводится Конкурс «Лучший видеоролик региона России»
В Новочебоксарске состоялся Кубок России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Валерия Фомина из Чапаевска на Кубке России завоевала бронзу в толкании ядра
До настоящего времени эти документы в ПФР безработные граждане должны были предоставлять самостоятельно.
Центры занятости населения будут направлять свои предложения о назначении досрочных пенсий в Пенсионный фонд самостоятельно
Это книга о знаменитом самарском тренере Владимире Петровиче Петрове.
В Москве состоится презентация книги Виталия Добрусина «В гонке много поворотов»
сегодня  Вторник, 10 марта, 20:35
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/03:
USD 67.52
67.52
EUR 75.84
75.84
Новости /  75 лет ПОБЕДЫ  

Музей Эльдара Рязанова: Цикл лекций «Великая Отечественная глазами кинематографистов»

10 марта 2020 16:11
126
К 75-летию победы в Великой Отечественной войне Музей Эльдара Рязанова организует кинолекторий, посвященный кино военного времени и кино о войне.
К 75-летию победы в Великой Отечественной войне Музей Эльдара Рязанова организует кинолекторий, посвященный кино военного времени и кино о войне. Практически с момента своего рождения кинематограф был востребован и задействован в военных целях, как эффективное средство борьбы и влияния. Чаще всего такой подход сводит кино к инструментально-пропагандистской функции, что вызывает закономерные сомнения в ценности таких фильмов как произведений искусства.

Однако, несмотря на почти повсеместное утилитарное отношение к кинематографу, его история убедительно показывает: идеологические императивы не обязательно противоречат художественной ценности фильмов и препятствуют творческому порыву. В рамках лектория пойдет речь о различных формах военного кино и проблематике с ними связанной, и будут показаны шесть шедевров 40-80-х годов, которые предложили убедительные в своей силе и искренности образы Великой Отечественной войны.

17 марта, вторник
18:30
Самарская Публичная библиотека (ул. Куйбышева, 95)

«“Великий перелом” Фридриха Эрмлера: искусство войны и хитрость кинообраза»

В сознании зрителя военное кино ассоциируется с масштабными постановками, эпическими батальными сценами и атакующей впечатления эстетикой. Обратившись к кульминационной точке Великой Отечественной войны, Сталинградской битве, Ф. Эрмлер показал, что сильнейший эффект фильм может производить даже в тех случаях, если почти всё действие сосредоточено в коридорах и кабинетах военного руководства, а сами сражения вынесены за кадр. Эрмлер поставил фильм «Великий перелом» (1945), который стал еще одним доказательством того, что аффективная сила образов часто проявляет себя тем насыщеннее, чем больше образ умалчивает и скрывает. На лекции речь пойдет об истории создания фильма в контексте общеэстетических особенностей кино как медиума войны и о проблеме манипуляции зрительскими эмоциями.

Вход свободный. Предварительная запись обязательна, передает пресс-служба музея.
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
8 марта 2020  12:38
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
 Видео глава региона разместил в своем инстаграме.
Социум
874
7 марта 2020  09:53
Военные ЦВО необычно поздравили женщин с 8 Марта
Военные ЦВО необычно поздравили женщин с 8 Марта
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова.
Социум
501
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
842
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
1122
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
3134
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1431
Весь список

Фоторепортажи
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
842
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
559
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
870
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
887
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1496
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1993
Весь список

Мероприятия
На сцене САТОБ пройдет отчетный концерт Детской центральной хоровой школы
В Москве состоится презентация книги Виталия Добрусина «В гонке много поворотов»
В Самаре пройдет X Спортивный фестиваль «Дружба народов – 2020»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные