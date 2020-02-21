Губернатор Дмитрий Азаров познакомил полпреда Президента в ПФО Игоря Комарова с патриотическим проектом «Внутри истории»
21 февраля 2020 21:35
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После заседания губернатор региона Дмитрий Азаров презентовал Полпреду уникальный молодежный патриотический проект «Внутри истории», который разработан в Самарской области вчесть 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, 2020-й год Президент России Владимир Путин объявил «Годом памяти и славы».
Инициатива по созданию проекта «Внутри истории», принадлежащая активной творческой молодежи региона, нашла поддержку со стороны губернатора Дмитрия Азарова и Правительства области.
Председатель Самарского Союза молодежи Анастасия Софьина отметила, что главная цель проекта – познакомить молодежь, в особенности школьников, с историей Куйбышева, который, став Запасной столицей страны, внес существенный вклад в общую Победу. Основная особенность – использование современных технологий. С помощью очков виртуальной реальности любой человек может погрузиться в события войны и увидеть их глазами летчика легендарного штурмовика Ил-2, который во время войны производили в областной столице.
«У человека есть возможность погрузиться в историю 1941-1945 годов, которая показывает жизнь молодого человека, только окончившего образовательное учреждение. Эти молодые ребята мечтали стать учителями, врачами, строителями, но война распорядилась иначе. Они становятся летчиками и воюют с немцами на фронте. В конце герой игры возвращается с победой в родной Куйбышев», – рассказала Анастасия Софьина.
Дмитрий Азаров отметил, что уже 23 февраля проект будет представлен в Сызрани, где пробудет до 29 февраля. Затем выставка отправится в другие города и района области. До конца года в нем примут участие все 37 муниципальных образований Самарского региона.
«Я приятно удивлен и хотел бы, чтобы эта тема развивалась и дальше. В этом проекте есть определенная уникальность, которая состоит в том, что такая важная тема, как история, подается в новом формате – с использованием современных технологий. Интересен сам подход реализации. На мой взгляд, та работа, которую делает молодежь в Самарской области, очень важна и полезна», – подчеркнул Игорь Комаров. Он также отметил работу волонтёрских и поисковых отрядов Самарской области. «Этот комплекс работ, я считаю, может быть примером не только для Самары, но и для других регионов. Поэтому я хочу сказать большое спасибо ребятам, что они это делают», – сказал Игорь Комаров.
Сопровождать проект будет культурная, социальная и деловая программа. Параллельно с его презентацией в муниципальных образованиях пройдут концерты, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Для школьников проведут Уроки мужества и исторические квесты, а молодые люди встретятся с Героями России и Советского Союза. Так же планируется большая добровольческая программа. Волонтеры окажут адресную помощь ветеранам, проведут благоустройство мест захоронений участников ВОВ.
В завершении встречи Игорь Комаров поставил свою подпись за присвоения Самаре статуса «Город трудовой доблести». Напомним, в декабре 2019 года Президент страны Владимир Путин внес в Государственную думу РФ соответствующий законопроект. По мнению главы государства, это необходимо для увековечивания памяти о героизме тружеников тыла, значительном вкладе городов и предприятий в Победу над фашизмом, передает пресс-служба облправительства.
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