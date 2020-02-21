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Губернатор Дмитрий Азаров​ познакомил​ полпреда​ Президента в ПФО​ Игоря Комарова с​ патриотическим​ проектом​ «Внутри истории» ​

21 февраля 2020 21:35
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В завершении встречи​ Игорь Комаров​ поставил свою подпись​ за присвоения Самаре статуса «Город трудовой доблести».​
В пятницу, 21 февраля в​ Самарскую​ область​ с рабочим визитом прибыли полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе​ Игорь​ Комаров,​ руководители​ федеральных министерств, депутаты​ Государственной думы, главы 14 субъектов округа, прославленные​ спортсмены.​Гости приняли участие в​ заседании​ Совета по развитию массового, детско-юношеского спорта и физической культуры в ПФО.

После заседания​ губернатор региона​ Дмитрий Азаров​ презентовал Полпреду уникальный молодежный патриотический проект «Внутри истории», который разработан в Самарской области в​честь 75-летия​ Победы в Великой Отечественной войне.​ Напомним, 2020-й год Президент России ​Владимир​ Путин​ объявил «Годом памяти и славы».

Инициатива по созданию проекта​ «Внутри истории», принадлежащая активной творческой молодежи региона, нашла поддержку со стороны губернатора Дмитрия Азарова и Правительства области.

Председатель Самарского Союза молодежи​ Анастасия​ Софьина​ отметила, что главная цель проекта – познакомить молодежь, в особенности школьников, с историей Куйбышева, который, став Запасной столицей страны, внес существенный вклад в общую Победу.​ Основная​ особенность – использование современных технологий. С помощью очков виртуальной реальности любой человек может погрузиться в события войны и увидеть их глазами летчика легендарного штурмовика Ил-2, который во время войны производили в областной столице.

«У​ человека​ есть возможность погрузиться в историю 1941-1945 годов, которая показывает жизнь молодого человека, только​ окончившего​ образовательное учреждение. Эти молодые ребята мечтали стать учителями, врачами, строителями, но война распорядилась иначе. Они становятся летчиками и воюют с немцами на фронте. В конце герой игры возвращается с победой в родной Куйбышев»,​ –​ рассказала Анастасия Софьина.

Дмитрий Азаров отметил, что уже​ 23 февраля проект будет представлен в Сызрани, где​ пробудет до 29 февраля. Затем выставка​ отправится в другие города и района области. До конца года в нем примут участие все 37 муниципальных образований Самарского региона.

«Я приятно удивлен и хотел бы, чтобы эта тема развивалась и дальше. В этом проекте есть определенная уникальность, которая состоит в том, что​ такая важная тема, как история, подается в новом формате​ –​ с использованием современных технологий. Интересен сам подход реализации. На мой взгляд, та работа, которую делает молодежь в Самарской области, очень важна и полезна»,​ –​ подчеркнул​ Игорь Комаров.​ Он также отметил работу​ волонтёрских и​ поисковых отрядов Самарской области.​ «Этот комплекс работ, я считаю, может быть примером не только для Самары, но и для других регионов. Поэтому я хочу сказать большое спасибо ребятам, что они это делают»,​ –​ сказал Игорь Комаров.

Сопровождать проект будет культурная, социальная и деловая программа. Параллельно с его презентацией в муниципальных образованиях пройдут концерты, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Для школьников проведут Уроки мужества и исторические​ квесты, а молодые люди встретятся с Героями России и Советского Союза. Так же планируется большая добровольческая программа. Волонтеры окажут адресную помощь ветеранам, проведут благоустройство мест захоронений участников ВОВ.

В завершении встречи​ Игорь Комаров​ поставил свою подпись​ за присвоения Самаре статуса «Город трудовой доблести».​ Напомним, в декабре 2019 года Президент страны Владимир Путин внес в Государственную думу РФ соответствующий законопроект. По мнению главы государства, это необходимо для увековечивания памяти о героизме тружеников тыла, значительном вкладе городов и предприятий в Победу над​ фашизмом, передает пресс-служба облправительства. 
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