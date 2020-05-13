Александр Баранов: "Нынешние поколения должны получить от нас в наследство только правду о Великой Отечественной войне"
13 мая 2020 17:17
272
Однако в некоторых регионах были отмечены попытки сорвать акцию. Злоумышленники организовали кибератаки, в ходе которых размещали на портале фотографии военных преступников, нацистскую символику. Такие действия, конечно, были пресечены, а данные об инициаторах этих провокаций будут направлены в Следственный комитет России.
Известно, что на территории нашего региона таких случаев не зафиксировано, а позорные попытки оскорбить истинных участников "Бессмертного полка" жестко осуждает общественность.
"Действия людей, которые пытались осквернить память павших на фронтах Великой Отечественной войны размещением фотографий фашистских лидеров, заслуживают сурового осуждения, — считает Герой России, председатель Совета Самарской областной общественной организации "Союз генералов Самары" Александр Баранов. — Они не знают историю или пытаются переписать ее на свой лад. У них нет прошлого, а значит, нет и будущего. Такие попытки фальсификации исторических фактов необходимо жестко пресекать. Нынешние поколения должны получить от нас в наследство только правду о Великой Отечественной войне.
Напомним, 9 Мая в окнах тысяч жителей региона появились портреты героев-фронтовиков — так губерния вспомнила погибших на войне, и таким в этом году стал "Бессмертный полк". Это лишний раз доказывает, что народная память о подвиге солдат Великой Отечественной сильнее любых обстоятельств, передает vkonline.ru.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
11 мая 2020 13:09
Автомобиль перевернулся на обочину. Происшествия
720
9 мая 2020 13:15
Также робот напоминает о необходимости мыть руки. В мире
964
9 мая 2020 12:55
Сражения за Ржев являются одной из самых кровопролитных, героических и при этом недосказанных страниц Великой Отечественной войны. 75 лет ПОБЕДЫ
982
9 мая 2020 11:30
Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — «Запасной столицей» страны. 75 лет ПОБЕДЫ
997
9 мая 2020 10:20
В ответном видеоролике по одному трехстишию читают военнослужащие по призыву и контракту. 75 лет ПОБЕДЫ
851
9 мая 2020 09:42
Специально для этой акции песня была переведена на национальные языки. 75 лет ПОБЕДЫ
891
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
2571
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
1935
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
2527
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
2761
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
2907
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
3366
Мероприятия