В Самаре в 2020 году «Бессмертный полк» станет и реальным, и виртуальным
20 февраля 2020 11:56
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Жители Самары смогут сформировать цифровой «Бессмертный полк» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
В 2012 году в России впервые прошла акция «Бессмертный полк». Люди с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли по улицам городов. С каждым годом география акции расширялась, а участников становилось все больше. Руководитель регионального штаба «Бессмертный полк России» в Самарской области Светлана Прилепская рассказала, как пройдет акция в год 75-летнего юбилея Победы. Какие новые возможности появились у горожан, которые хотят увековечить память о своих родных.
– Количество участников «Бессмертного полка» растет с каждым годом. В 2020 году, вероятнее всего, будет рекорд. В Самаре его шествие выглядит особенно внушительно, ведь наша колонна становится частью прохождения Парада Победы, его «народной» частью. Я считаю, что эта акция очень важна, ведь желание встать в строй вместе со своим родственником подстегивает к поисковой деятельности. Люди больше узнают о своих героях, запрашивают дополнительную информацию. Она остается в семейных архивах, а значит, подвиг нашего народа никогда не будет забыт, – говорит Светлана Прилепская.
В этом году «Бессмертный полк» традиционно пройдет по площади имени Куйбышева 9 мая. Но уже сейчас самарский филиал «Комсомольской правды» при поддержке правительства Самарской области реализует акцию для всех жителей Самарской области. Участником цифрового «Бессмертного полка» может стать каждый. Для этого нужно с хэштегом #этомойгерой написать историю о подвигах своих родных или прислать ее на почту 1945kp@mail.ru, сообщает "КП в Самаре".
– Это символичное число – 75 историй. Я призываю всех участников нашего «Бессмертного полка» обязательно присоединиться к этой акции. Считаю, что это хорошая инициатива, которая сподвигнет людей еще больше узнать о своей истории: исследовать архивы, поискать информацию в сети. Через такую кропотливую работу у молодых людей будет формироваться чувство патриотизма, любовь к семье, а значит, и к своей стране, – отметила Светлана Прилепская.
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