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Под Самарой на МВТФ «Армия-2020» будет развернута масштабная выставка, посвященная 75-летию Великой Победы

24 августа 2020 13:24
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Под Самарой на МВТФ «Армия-2020» будет развернута масштабная выставка, посвященная 75-летию Великой Победы
Выставка расскажет о обороне Ленинграда, Кавказа и Севастополя, Смоленском и Берлинском сражениях, а также битвах за Сталинград, Курск, Днепр и Москву. 

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» будет развернута масштабная выставка, посвященная 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Выставка расскажет о обороне Ленинграда, Кавказа и Севастополя, Смоленском и Берлинском сражениях, а также битвах за Сталинград, Курск, Днепр и Москву. Кроме того, организаторы представят на витринах подлинные исторические документы, в том числе личное дело знаменитого генерала четырех войн Дмитрия Карбышева, военную форму и знаки различия, а также оружие, которое использовалось как советскими солдатами, так и немецкими. Во время работы выставки на экране будут продемонстрированы кадры документальной хроники военных лет.

В Самарской области МВТФ «Армия-2020» пройдет с 27 по 29 августа на Рощинском полигоне. Кластеры для показа будут работать с 11:00. Посетители смогут увидеть военную технику и оружие, которые стоят на вооружении 2-й общевойсковой армии, а также сдать нормативы по комплексу ГТО и военно-спортивному комплексу, сообщает пресс-служба ЦВО.
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