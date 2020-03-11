Стартовал IV Всероссийский конкурс молодёжных проектов «Наша история»
11 марта 2020 11:52
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В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Фонд поддержки образовательных проектов при поддержке Государственной Думы Российской Федерации проводит IV Всероссийский конкурс молодёжных проектов «Наша история».
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных организаций (1-11 класс), студенты средних профессиональных образовательных учреждений, студенты и аспиранты вузов, молодые специалисты.
Конкурс проводится по номинациям:
Эссе по темам: "Пока мы едины, мы непобедимы" и "Герои живут рядом" (для участников от 11 до 35 лет),
Рисунок по темам: "Спасибо за мир" и "По следам военных событий" (для участников от 7 до 14 лет),
Видеоролик по темам: "Лица победы" и "Рассказ о Великой Победе новому поколению" (для участников от 15 до 35 лет),
Поэтическое произведение по темам: "Не прервется связь поколений" и "Слава, которой не будет конца" (для участников от 7 до 35 лет),
Исследовательская работа по темам: "Героические страницы истории России" и "Война в судьбе моей семьи" (для участников от 11 до 35 лет).
Авторы лучших работ будут приглашены в Москву, где с 7 по 9 мая 2020 года состоится финал конкурса.
Узнать более подробную информацию об этапах конкурса и подать заявки на участие можно на сайте http://my-history.ru/.
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