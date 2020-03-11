Проект «Внутри истории» стартует в Шигонском районе

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Ключевое событие проекта – прохождение VR-квест-игры, которая позволит стать участником событий Великой Отечественной войны.



12 марта 2020 года в 17.00 в ДК с. Шигоны (ул. Советская, 131) состоится торжественное открытие Самарского областного патриотического проекта «Внутри истории» на территории м.р. Шигонский.

В открытии примут участие участники Великой Отечественной войны и локальных войн, участники общественных молодежных организаций, жители района. В рамках церемонии будут вручены юбилейные медали к 75-летию Победы.

Ключевое событие проекта – посещение VR-зала, с прохождением VR-квест-игры, которая позволит стать участником событий Великой Отечественной войны и почувствовать себя пилотом легендарного штурмовика Ил-2.



Еще одной составляющей проекта станет культурная программа для всех жителей Шигонского района, в которой: Единый урок мужества «75 лет спустя. Спасибо за Победу!», акция «Ветеран живет рядом» (посещение волонтерами ветеранов на дому), показ спектакля народным театром п. Волжский Утес «Это, девушки, война» по пьесе Т. Дрозда. А также Всероссийском проекте «Диалоги с героями»: встрече с Вилковым Николаем Михайловичем, подполковником авиации, ветераном боевых действий, Всероссийском историческом квесте «Калашников квест» и многое другое.

Необходимо отметить, что участником проекта может стать каждый житель района! На территории м.р. Шигонский проект будет находиться с 12 по 18 марта 2020 года. Интерактивная выставка проекта будет располагаться в Центре внешкольной работы ГБОУ СОШ с. Шигоны.



Организаторами Самарского областного патриотического проекта «Внутри истории» являются Самарский Союз Молодежи – территориальная общественная организация «Российского союза молодежи» в Самарской области при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области и администрации Губернатора Самарской области.

