По Самаре расставят 10 полутораметровых шаров к 75-летию Победы
25 февраля 2020 12:52
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Шары с двух сторон должны быть украшены символикой «9 Мая» и «75 Победа!».
Муниципальное предприятие (МП) Самары «Спецремстройзеленхоз» готово заплатить более 0,7 млн рублей за изготовление декоративных шаров из стеклопластика. Поставщика планируют выбрать 5 марта.
Диаметр трех шаров – 1,5 метра, оставшихся семи – 1,2 метра. Шары с двух сторон должны быть украшены символикой «9 Мая» и «75 Победа!».
Декоративные шары МП собирается расставить по Самаре. Крепить их будут на земле, пишет "Другой город".
Муниципальное предприятие (МП) Самары «Спецремстройзеленхоз» готово заплатить более 0,7 млн рублей за изготовление декоративных шаров из стеклопластика. Поставщика планируют выбрать 5 марта.
Диаметр трех шаров – 1,5 метра, оставшихся семи – 1,2 метра. Шары с двух сторон должны быть украшены символикой «9 Мая» и «75 Победа!».
Декоративные шары МП собирается расставить по Самаре. Крепить их будут на земле, пишет "Другой город".
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