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Дмитрий Азаров встретился с руководством и трудовым коллективом АО «Тяжмаш»

9 апреля 2021 20:21
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Обсудили ведущие проекты, над которыми работает предприятие. Один из них — производство полярных кранов для атомных станций.

В пятницу, 9 апреля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с руководством и трудовым коллективом  одного из крупнейших предприятий Сызрани — АО «Тяжмаш», который обеспечивает работой 7000 жителей Сызрани и близлежащих районов.

Благодаря поддержке Губернатора завод был признан системообразующим предприятием.  Это помогло сохранить на высоком уровне темпы производства, избежать приостановки работы в период пандемии и обеспечить людям стабильную занятость.

Дмитрий Азаров обсудил с генеральным директором завода Андреем Трифоновым ведущие проекты, над которыми работает предприятие. Один из них — производство полярных кранов для атомных станций.

«Механосброчный цех № 30 — один из самых больших цехов на нашем предприятии, предназначенный для сборки направляющих аппаратов гидротурбин, устройств локализации расплава для АЭС и других крупногабаритных изделий. Сейчас здесь изготавливаются полярные краны, которыми АО «ТЯЖМАШ» оснащает атомные электростанции по всему миру. — рассказал Главе региона генеральный директор завода Андрей Трифонов, — Сейчас идет сборка кранов для атомных электростанций «Руппур» в Бангладеш и «Куданкулам» в Индии, а также производится сборка устройства локализации расплава для КНР».

Кроме того, завод участвует в строительстве атомной станции «Аккую», расположенной в Турции. Уже отгружено и частично смонтировано оборудование на 2 блока. В марте Президент России Владимир Путин и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт началу строительства третьего энергоблока атомной электростанции. 

Как сообщил Генеральный директор АО «Тяжмаш» Андрей Трифонов, на АО «Тяжмаш» уже приступили к изготовлению оборудования для 3 и 4 блока станции.

«Тяжмаш» был и остается одним из главных работодателей в Сызрани. На предприятии трудится много молодых и перспективных специалистов, которые связывают с заводом, а значит, с Сызранью и родным регионом свое будущее. Дмитрий Азаров пообщался с сотрудниками предприятия. «Работать интересно, поскольку это не обычное производство, мы решаем сложные, во многом уникальные задачи», — поделились с Губернатором специалисты.

 

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