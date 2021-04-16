Белорусская делегация посетила «Жигулевскую долину»

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Мероприятие состоялось в рамках двухдневного рабочего визита в Самарскую область, целью которого послужило обсуждение перспективных направлений сотрудничества между Самарской областью и Республикой Беларусь в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

В Тольятти делегация встретилась с руководством города, а также посетила Особую экономическую зону и технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

В ходе встречи гостям были представлены презентации территорий, представляющих точки роста экономики региона. О возможностях экосистемы технопарка «Жигулевская долина» рассказал заместитель директора ГАУ «ЦИК СО» Игорь Смирнов:

– «Жигулевская долина» - это своеобразная дверь, через которую можно выйти на международный рынок. Экосистема технопарков Самарской области под управлением оператора инновационной деятельности ГАУ «ЦИК СО» поможет вашему бизнесу вырасти и укрепиться на территории не только нашего региона, но и, возможно, всей страны.

Работая под руководством Правительства и министерства экономического развития Самарской области, «Жигулевская долина» обеспечивает резидентов широким спектром мер поддержки федерального и регионального уровней. Сотрудничество с крупными индустриальными партнёрами даёт возможность реализации инновационных проектов на территории флагманских предприятий и концернов России. Региональное представительство Фонда содействия инновациям, работающее в технопарке, и статус оператора Сколково расширяют возможности в получении грантов. Также Смирнов акцентировал внимание участников совещания на платформе инноваций Isamara.ru, с помощью которой можно взаимодействовать с инвесторами и стартапами, и рассказал об одном из крупнейших региональных центров инжиниринга, расположенных в периметре «Жигулевской долины».

Председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Рыбаков отметил «Жигулевскую долину» как один из драйверов экономического взаимодействия:

- Мы впечатлены масштабом площадки технопарка, ее интересной концепцией выращивания бизнеса практически со школьной скамьи и, думаю, очное общение принесет значимые плоды. Благодаря сегодняшней встрече бизнес-сообщество Республики Беларусь узнают о новых возможностях. По итогам встречи сегодня намечен большой пласт работы для наших субъектов в Самарской области.

Также участники встречи посетили экспозицию достижений резидентов технопарка и провели ряд переговоров с представителями городского сообщества. Следующий визит официальной делегации из Волковыска намечен на День города Тольятти, который традиционно отмечается в начале июня.